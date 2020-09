Moto2, Barcelona: Vierge e Petronas Sprinta prolongam contrato

O espanhol assinou um ano de extensão com a Petronas Sprinta Racing, que o verá a pilotar pela equipa também em 2021.

Xavi Vierge e a Petronas Sprinta Racing assinaram uma extensão de contrato de um ano que os verá correr juntos no Campeonato do Mundo de Moto2 em 2021.

O piloto espanhol juntou-se à equipa para a temporada de 2020 e tem feito progressos em todas as corridas.

O seu melhor resultado da temporada foi no GP de San Marino, onde terminou em quarto lugar e deu à Petronas Sprinta Racing o seu melhor resultado de Moto2 até à data.

Na corrida mais recente, o GP da Emilia Romagna, assumiu a liderança da corrida muito cedo, antes e depois de uma interrupção da bandeira vermelha da chuva e lutou pelo seu primeiro pódio em Moto2 em 2020.

Vierge estreou-se no Moto2 no GP das Américas de 2015, realizado em Indianápolis, antes de ingressar na série a tempo inteiro em 2016, tendo sido Rookie of the Year. Ao longo dos seis anos em que competiu em Moto2, Vierge já somou três pódios (3º na Austrália 2018, e 2 º no Japão 2017 e Argentina 2018), duas poles (Argentina 2018 e 2019) e duas voltas mais rápidas (Argentina e República Checa 2018).

O próximo fim de semana de corrida para Vierge será o seu Grande Prémio em casa no Circuito de Barcelona-Catalunha, este fim de semana, onde vai tentar dar à Petronas Sprinta Racing a sua primeira vitória na classe intermédia.

Johan Stigefelt, Diretor de Equipa, comentou: “Estou muito feliz por continuar com o Xavi no Moto2, pois vimos os progressos que ele fez desde que se juntou à equipa. É importante que continue com a mesma configuração por um segundo ano. Também é ótimo para a equipa manter um piloto como o Xavi, pois podem começar numa posição melhor do que este ano: conhecemo-nos, sabemos como trabalhar melhor em conjunto, os seus pontos fortes e quais as fraquezas a evitar desde o início.”

Xavi Vierge rematou: “Muito obrigado à equipa por acreditar em mim e por me manter por mais um ano, estou muito feliz. Desde o momento em que entrei, senti-me confortável com toda a equipa; esta é uma das razões pelas quais quero continuar com eles. Moto2 é uma classe difícil e acho que ficar com a mesma equipa, moto e tripulação será crucial para nós. Este ano, apesar de ter sido uma época estranha, fizemos progressos em cada corrida, aproximando-nos dos nossos objetivos e se continuarmos assim no próximo ano será incrível. Cometemos alguns erros, mas aprendemos com eles e o nosso objetivo mantém-se o mesmo: estar no top-5 em todas as corridas, lutar por pódios e vitórias.”