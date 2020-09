Moto2, Barcelona: Lowes lidera TL3 em festival de quedas

Jorge Martin e Luca Marini foram os primeiros comandantes da sessão livre final, mas não puderam igualar o ritmo de Sam Lowes

Parecia haver uma maldição sobre os pilotos com nomes começados por B no treino livre 3 de Moto2, pois em curta ordem caíram da sessão Bezzecchi, Baldassarri e Bastianini, enquanto primeiro Jorge Martin, depois Luca Marini e finalmente, a 3 minutos do final, Sam Lowes vieram para a frente para liderar a sessão.

Na fatídica curva 6 que tinha provocado a maioria das quedas ainda caiu Nagashima a dois minutos do fim com o 1:43.523 de Lowes a dar-lhe a primazia na sessão, seguido de um surpreendente Marcos Ramirez…

Moto2, TL3, Top 10