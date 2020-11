Moto2, 2021: Vietti sobe às Moto2 ao lado de Bezzecchi

O jovem italiano vai subir de Moto3 e será o parceiro do candidato ao título de Moto2 na próxima temporada

A SKY VR46 confirmou a sua formação de Moto2 em 2021 com o primeiro classificado das Moto3, Celestino Vietti a juntar-se a Marco Bezzecchi no plantel de Moto2 da equipa de Rossi.

O jovem italiano vai ocupar o lugar de Luca Marini, que foi finalmente confirmado como novo piloto da Esponsorama Racing em MotoGP em 2021.

Atualmente quarto na classificação e com cinco pódios até agora esta temporada, incluindo uma vitória de estreia no Grande Prémio da Estíria, Bezzecchi estará numa posição única para ganhar a coroa da classe intermédia no próximo ano.

Agora, confirma-se que vai partilhar a boxe com o novato Vietti.

O jovem de 19 anos continua a sua progressão na equipa depois de ter começado no CEV Repsol antes de se mudar para a classe de pesos-leves em 2018.

Celestino Vietti: “Competir em Moto2 com a Sky VR46 é uma grande oportunidade. Estou muito feliz por partilhar mais um momento chave na minha carreira com esta equipa. O Marco é um amigo de toda a vida, vai ser bom trabalhar em conjunto, e o Luca é um exemplo a seguir.”

Marco Bezzecchi: “Estou muito feliz pelo Luca, ele provou estar pronto para ascender à MotoGP. Também estou feliz com o meu novo colega de equipa porque o Celestino é o meu amigo de toda a vida. Desde que entrei para a Sky Racing Team VR46, recuperei a confiança que esperava, tenho a certeza que nos vamos divertir em 2021.”