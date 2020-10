Moto2, 2021: Raul Fernández ao lado de Remy Gardner na KTM Red Bull Ajo

A KTM Red Bull Ajo vai disputar o Campeonato do Mundo de Moto2 de 2021 com dois novos pilotos: depois da confirmação de Remy Gardner, Raul Fernández foi agora contratado para a equipa

A equipa de Aki Ajo vai ser completamente renovada em ambas as classes para a próxima temporada.

No Mundial de Moto3 de 2021, os dois espanhóis Jaume Masia (com três vitórias em GP) e o vencedor da Red Bull Rookies Cup, Pedro Acosta (16) substitui Jorge Martin, que vai para a Ducati Pramac no MotoGP.

O dono da equipa, Aki Ajo, anunciou há duas semanas que não iria renovar o contrato de Tetsuta Nagashima. O japonês começou a temporada em força, mas também desapontou ontem no GP de Teruel.

Caiu do primeiro para o sétimo lugar da tabela do Campeonato do Mundo, 97 pontos atrás do líder Sam Lowes.

Depois do compromisso de Remy Gardner, que vem da SAG, a KTM Red Bull e a Aki Ajo ocupam agora também o segundo lugar de Moto2.

O campeão mundial júnior de 2018 Raul Fernández é promovido à classe intermédia na Academia da KTM de MotoGP.

A equipa do Ajo vai continuar a treinar futuros pilotos de MotoGP para a KTM em ambas as classes, como fez com Oliveira e Binder no passado.