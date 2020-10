Moto2, 2021: Di Giannantonio assina por dois anos com a Gresini Racing

O italiano regressa à Gresini com a esperança de se mudar para a classe rainha em 2022 e junta-se a Nicolo Bulega em Moto2 na próxima temporada.

Fabio Di Giannantonio regressará à Gresini Racing na próxima temporada, depois de assinar um contrato de dois anos. O talentoso e jovem piloto italiano vai completar uma formação toda italiana para a Federal Oil Gresini em Moto2 juntamente com Nicolò Bulega, que também está confirmado para 2021.

Este é um regresso bem-vindo à família Gresini para Fabio Di Giannantonio, que nasceu, desportivamente falando, dentro da equipa liderada pelo ex-Campeão Mundial de 125 Fausto Gresini.

Di Gia já passou três temporadas consecutivas com a equipa em Moto3 (2016-2018) que culminou no segundo lugar no seu último ano, com duas vitórias e doze pódios.

Di Giannantonio já demonstrou que pertence à Moto2, como três pódios em menos de duas temporadas e a partir do próximo ano iniciará uma nova jornada a bordo da Kalex, movida pelo motor Triumph.

O número de corrida será, obviamente, o seu habitual 21.

Fabio Di Giannantonio: “Estou super feliz por estar de volta à equipa onde tudo começou. Com a Gresini, marquei os meus primeiros pontos e consegui os meus primeiros pódios e vitórias… O Fausto e eu voltámos a juntar-nos, e acho que esta é uma oportunidade incrível para nós dois, pois tenho a certeza que podemos fazer grandes coisas juntos em Moto2 no próximo ano. Estarei com uma nova equipa, o que é motivação extra para mim. Temos de fazer bem, se não melhor, em Moto2 para depois apontarmos para o MotoGP, que sempre foi o sonho e melhor recompensa possível para mim. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Fausto por esta oportunidade, ao meu empresário Diego Tavano e a todos os que estiveram ao meu lado todo este tempo.”

Fausto Gresini, Team Manager: “Estou feliz por completar a minha equipa de 2021 com outro piloto italiano de incrível talento. O Fabio é um piloto que conheço bem e que já fez grandes coisas connosco. Este é um regresso bem-vindo que com o Bulega fará uma formação toda italiana, algo que eu pretendia há muito tempo. A equipa do próximo ano está a formar-se com o objetivo de regressar ao topo da série com dois pilotos vencedores. O Fabio assinou um contrato de dois anos e estou feliz por ele poder continuar a crescer connosco e com um projeto abrangente.”