Moto2, 2020,Valência: Navarro lidera TL1 com a Speed Up

Numa sessão com poucas novidades, Navarro liderou a partir do meio deixando os vários candidatos ao título a seguir na tabela

A sessão de Moto2 inaugural foi liderada inicialmente por Bendsneyder, mas logo foi para a frente Thomas Lüthi, seguido brevemente por Schrotter e, dois minutos depois, por Sam Lowes e finalmente Navarro, que liderou a partir de meio da sessão sobre Hector Garzo.

Navarro ainda estava à frente nos segundos finais da sessão, mostrando a boa forma atual das Speed Up com o seu tempo de 1:34.855, enquanto atrás Enea Bastianini atacava a frente chegando momentaneamente a quarto e Marini e DiGiannantonio atacaram também já com a bandeira a ser mostrada, saltando para 2º e 3º, não suplantando a volta rápida de Navarro

Moto2, TL1, Top 10