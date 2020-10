Moto2, 2020,Le Mans: Roberts na pole em primeira fila toda anglófona

Joe Roberts confirmou a boa forma que tinha exibido todo o fim-de-semana para fazer a pole nas Moto2 com 1:36.256, deixando um Americano, um Inglês e um Australiano na primeira fila

O Americano consegui ser o mais rápido nos últimos segundos da Q2 de Moto2 apesar de ter sofrido uma queda anteriormente, com um dos seus principais rivais Jorge Martin da KTM Red Bull, a ficar de fora com uma violenta queda na curva 3 a sete minutos do final, no que foi imediatamente seguido por Jorge Navarro

Até aí, tinha sido Lowes sempre a liderar até aos últimos segundos da sessão, mas o Inglês acabaria por ficar em segundo, partilhando a primeira fila da grelha com Remy Gardner, que também saltou para a fila da frente à última hora.

Luca Marini, que depois do susto de ontem, afinal não tem nada fraturado, participou ajudado por injeções analgésicas e chegou a estar em quarto para acabar em sexto, garantindo um arranque da segunda fila da grelha para amanhã ao lado de Martin e Bezzecchi.

Jake Dixon, ontem prejudicado por um cabo de acelerador partido numa das suas melhores sessões de sempre, acabou em 8º e vai a partilhar a terceira fila da grelha com Vierge e Bastianini.