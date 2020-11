Moto2, 2020, Valencia – Warm-Up: Garzo o mais rápido

O piloto espanhol da Kalex#40 da Flexbox HP40 abriu as hostilidades esta manhã, batendo Marco Bezzecchi que dominou grande parte do Warm-up matinal e que é sério candidato a um bom lugar na corrida.

Marco Bezzecchi detinha o melhor tempo na chegada aos minutos finais, com Luca Marini e Marcel Schrotter perto do italiano da SKY VR46. Enquanto isso Sam Lowes punha as luvas para rodar com a moto da Marc VDS, e bem precisava, porque além de distante dos tempos dos primeiros nesta sessão, larga hoje da sexta linha (18º) para a corrida. Ao seu lado estará o suiço Tom Luthi que não evita uma queda nos minutos finais do Warm-Up.

Hector Garzo temina a sessão com o melhor tempo, 1’34,942 com Bezzecchi muito perto (+0,087s) e Nagashima, Schrotter e Di Giannantonio mais distantes.

CLASSIFICAÇÃO WARM-UP MOTO2