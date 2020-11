Moto2, 2020, Valência: TL3 – Bezzecchi arruma a casa, Lowes na gravilha

Marco Bezzecchi foi o mais rápido no TL3, com uma volta que fica como a melhor no computo das três sessões de treinos livres. Hector Garzo e Marcos Ramirez asseguram as posições seguintes e Sam Lowes fica com o 5º tempo apesar de uma queda.

Marcos Ramirez, Marco Bezzecchi e Sam Lowes dominavam o terceiro treino livre esta manhã, na frente de Fabio Di Giannantonio, Stefano Manzi e Marcel Schrotter.

A oito minutos do final da sessão Bezzecchi assumiu o comando dos melhores tempos com uma volta em 1’34,698, a mais rápido no acumulado das três sessões de ‘livres’. Sam Lowes cai aparatosamente na Curva 9… final de sessão para o britânico e um grande susto! Jorge Martin também vai ao tapete na Curva 4. A 4 minutos do final todos estão em ‘modo rápido’ e o tempo de Bezzecchi permanece imbatível.

Bo Bendsneyer sobe ao quinto lugar, seguido por Nicolló Bullega e Marcel Schrotter. O tempo de Bezzecchi permanece imbatível até final, mas Ramirez perde o segundo melhor tempo, batido por Hector Garzo que termina a sessão em segundo, a 0.013s do tempo do italiano Bezzecchi.

CLASSIFICAÇÃO