Moto2, 2020, Valência: Marco Bezzecchi, VR46, terceiro a 0,204s:

“sabia que no fim da corrida alguém podia vir ameaçar o meu lugar”

“Bem, não estou muito contente com o terceiro porque depois de tanto tempo à frente, na última volta fui passado por dois pilotos…”

“Mas toda a corrida não estive muito bem, honestamente, esperava um bocadinho mais, as condições estavam boas, mas a moto estava muito nervosa, pensei, OK vou tentar ficar na frente, fazer o meu ritmo, e ver o que acontece, mas eu sabia que no fim da corrida alguém podia vir ameaçar o meu lugar…”

“Ouvi o barulho de um motor atrás de mim e tentei resistir, mas estava muito muito no limite e não queria cair…”

“Não estou completamente contente com o terceiro lugar, mas estou no pódio que é sempre bom!”