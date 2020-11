Moto2, 2020, Valência: Hector Garzo, Flexbox HP, segundo a 0,072s

“estive tão, tão perto da vitória!”



“Nem tenho palavras, estou muito, muito feliz…”

“Hoje as condições estavam difíceis, quando ia para a grelha, no princípio da corrida, podia sentir o vento e o vento interferiu muito com a nossa corrida…”

“No princípio tive uma pequena luta com o Schrotter que me atrasou um bocado, mas finalmente consegui passa-lo e ir juntar-me ao grupo da frente…”

“Queria muito passar o Jorge, porque sabia que ele estava com um bom ritmo, mas quando finalmente o passei a 5 ou 6 voltas do fim, ele passou outra vez, e eu vi que ele ainda tinha muito ritmo…”

“Consegui puxar por ele, passá-lo era o meu objetivo principal, estávamos todos os quatro no grupo, mas finalmente consegui este lugar, estive tão, tão perto da vitória!”

“Mesmo assim, foi bom, obrigado à minha equipa e aos meus patrocinadores!”