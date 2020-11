Moto2, 2020, Valência: Dunlop continua até 2023

A parceria de longa data entre a Dorna e a Dunlop foi prolongada por mais três anos, pelo que os pilotos de Moto3 e Moto2 continuarão a andar com pneus Dunlop

A promotora do Campeonato do Mundo Dorna anunciou esta quinta-feira a extensão do contrato com a Dunlop como fornecedor exclusivo de pneus para os Campeonatos do Mundo de Moto2 e Moto3 até 2023.

Desde a introdução destas classes em 2010 e 2012, respetivamente, os pneus mono-marca utilizados vieram sempre da Dunlop.

Anteriormente, os pilotos Dunlop tinham dominado as classes de 250cc e 125cc, e o fabricante de pneus, fundado em 1888 por Joseph Boyd Dunlop, que de facto inventou o pneu, arrecadou 17 títulos do Campeonato do Mundo apenas na classe de quarto de litro.

A Dunlop, que está representada no Paddock de Grande Prémio desde 1949, é actualmente também o fornecedor de pneus na série júnior “Road to MotoGP” Red Bull MotoGP Rookies Cup, Idemitsu Asia Talent Cup, Honda British Talent Cup e Northern Talent Cup e, claro, no Campeonato Nacional de Velocidade.

Pau Serracanta, Managing Diretor da Dorna Sports, afirmou:

“Temos o prazer de anunciar que a Dunlop continuará a ser o fornecedor de pneus para Moto2 e Moto3, prolongando a nossa parceria até 2023.”

Desde a introdução de ambas as classes, Dunlop tem sido uma pedra angular do sucesso:

“Os resultados falam por si e vemos corridas espetaculares todos os fins de semana.”

“Estamos muito satisfeitos por expandir a nossa parceria com a Dorna e continuar a ser o fornecedor exclusivo de pneus para Moto2 e Moto3 por pelo menos mais três anos”, disse Ben Hoge, Diretor Geral da Divisão Moto da Dunlop. “Ambas as classes são parte integrante das atividades de motociclismo da Dunlop e permitem-nos desenvolver tecnologias para a nossa crescente gama de pneus de estrada e pista de corrida. A Dorna Sports oferece uma excelente plataforma para encontrar e apoiar as estrelas do futuro, e estamos muito felizes por continuar a fazer parte dela.”