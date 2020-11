Moto2, 2020, Valência: “DiGia” o mais rápido do TL2, Lowes segundo

O Inglês parece disposto a lutar pela sua anterior posição de primazia e para já ficou à frente do rival Bastianini

A grande luta da sessão matinal nas Moto2 praticamente replicou-se no Treino Livre 2, menos pela liderança de Navarro, com um grande duelo em que mais uma vez Bendsneyder e Schrotter estiveram em evidência, mas com a liderança da sessão disputada entre Sam Lowes, Enea Bastianini e Fabio DiGiannantonio.

Com Luca Marini desta apenas oitavo atrás de Jorge Martin e Navarro, o anterior vencedor, a descer para 9º, Roberts viria expulsar Hector Garzo do Top 10 nos últimos segundos, que viram a liderança de Fabio DiGiannantonio converter-se na primazia da sessão graças à sua volta rápida de 1:34.893 que, no entanto, deixou todo o Top 10 a menos de 3 décimas, com Bastianini a instalar-se em terceiro a 90 milésimas de DiGiannantonio à última hora

Moto2, TL2, Top 10