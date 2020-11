Moto2, 2020, Valência: Começo da corrida dá vantagem a Bastianini

À 10ª volta, Bastianini em 7º reforçava a sua liderança do Campeonato

Com Marco Bezzecchi a liderar o início da corrida de Moto 2 após o bom arranque de Martin, Marco Bezzecchi foi para a frente, seguido de DiGiannantonio, Garzo e Martin.

Após 10 voltas, com Manzi saído da pole fora, a vantagem no campeonato de Enea Bastianini crescia, com Lowes apenas em 21º, embora a rodar ao ritmo da frente, a baixar para terceiro no Campeonato, mantendo-se estas posições até ao fim.

Moto2 a 15 voltas do final