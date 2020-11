Moto2, 2020, Valência: Bendsneyder vai para as Supersport em 2021

O Holandês das Moto 2 não vai estar na grelha para o ano, após fazer um acordo para o Mundial de Supersport

Os nossos espiões no paddock confirmam que o rápido Holandês Bo Bendsneyder, que se tem distinguido neste Grande Prémio de Valência ao andar nos primeiros lugares dos treinos, não estará na grelha de Moto 2 para o ano, pois vai andar nas Superposrt numa equipa ainda por definir.

O piloto da NTS Racing, natural de Rotterdam, tem sentido algumas dificuldades esta época com uma equipa algo menos competitiva, estando apenas em 25º no campeonato com sete pontos, e vai assim efetuar uma mudança radical na sua carreira para o Mundial de motos de produção, que decerto animará.