Moto2, 2020, Teruel: Warm-Up – Lowes ainda e sempre… poderoso!

Que fazer contra um piloto que sistematicamente deixa os adversários a cerca de meio segundo quando cerra o punho para acelerar? Nada ou quase nada. Sam Lowes está fortíssimo e só Fabio Gianantonio se aproximou do britânico no Warm-up desta manhã.

Como que a dizer que ‘em casa mando eu’ o espanhol Jorge Martin com a KTM da Aki Ajo começou por registar a melhor volta, mas foi sol de pouca dura porque Sam Lowes – que dominou os treinos e qualificação – voltoua impor a lei do mas forte.

Porém, o britânico Marc VDS não podia descansar sobre os estribos da moto. Primeiro um surpreendente Hector Garzo (Flexbox HP40) e depois Jorge Navarro aproximavam-se do tempo de Lowes, que só teve de dar um pouco mais de acelerador para deixar Navarro a 0.350s.

Trocavam-se depois posições, Jake Dixon subia a terceiro, baixando em seguida um lugar com a subida de Fabio Di Gianantonio ao segundo lugar. O ataque italiano começava, mas não atingia o líder da sessão, com Lowes a dispor de uma tranquila vantagem de quase meio segundo sobre o italiano da Speed Up. A sessão fechava com Lowes, Giannantonio e Navarro como os mais fortes.

Moto2 | Warm-Up | Classificação