Moto2, 2020, Teruel: Lowes mais líder com vitória autoritária

Sam Lowes transformou a sua liderança dos treinos numa saída da pole, e esta numa vitória fácil, facilitada por erros de vários rivais

Sam Lowes saiu da pole para uma liderança fácil da corrida de Moto2, seguido por Remy Gardner que teve um arranque relâmpago, enquanto lá atrás, logo na primeira curva, Kasma Daniel caía e arrastava Schrotter, Luthi e Nagashima, que ficavam de fora da corrida.

Ao fim da primeira volta era Lowes, seguido agora de Fábio DiGiannantonio e Dixon, que tinham Gardner, com Ramirez, Bastianini, Martin, Fernández, Marini, Bendsneyder e Navarro a completar o top 10.

Com Bezzecchi a cair do grupo da frente pouco depois, Sam Lowes ia aumentando a sua vantagem para cerca de 3 segundos a meio da corrida, sobre DiGianntonio que por sua vez me tinha quase dois sobre Enea Bastianini, com Gardner e Dixon a carregar a seguir.

Mais atrás um animado grupo lutava pela entrada no top 10, com Navarro, Baldassarri e Roberts e, incrivelmente, atrás deles, o anterior líder do campeonato Luca Marini!

A 7 voltas do fim, a vantagem de Lowes era já de quase 5 segundos, e Gardner superara Navarro para 4º.

A duas voltas do final Edgar Pons estragou um bom fim-de-semana caindo da corrida e, ao mesmo tempo que Manzi ainda caía na última volta, Sam Lowes veio ganhar calmamente sobre a Speed Up de Giannantonio com Enea Bastianini a jogar bem também, com terceiro na Kalex , para se manter na caça e depois Luca Marini a terminar 11º, tendo de se livrar de um grande grupo com que batalhou ao longo da corrida mas perdendo o Top 10 para Joe Roberts.