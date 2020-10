Moto2, 2020, Teruel: Lowes lidera TL3 com volta recorde

Sam Lowes liderou a ritmo record o Treino Livre 3 de Moto2 marcado por algumas quedas, para continuar o seu recente domínio da classe intermédia

A importância da sessão foi ilustrada pelo número de quedas entre os homens da frente a andar no limite, com acidentes que incluíram Nagashima e Roberts a 14 minutos do final e nos últimos três minutos Gardner, que tinha andado na terceira posição.

Edgar Pons surpreendeu ao qualificar segundo na pista que conhece tão bem depois dos seus anos no CEV Repsol e Marini estava nitidamente em baixo de forma em 17º, preocupando o seu Team Manager Pablo Nieto com esta primeira falha de passar diretamente à Q2.

Mesmo à bandeira o colega do ausente Roberts Marco Ramirez junta uma volta rápida para qualificar terceiro, com Lowes a confirmar a sua liderança com um 1:51.576, a nova volta mais rápida de Moto 2 em Aragón.

Moto2, TL3, Top 10