Moto2, 2020, Teruel: Lowes, à frente na pole como nos treinos

O Inglês Sam Lowes liderou toda a Q2, acabando na pole num dia em que os seus rivais nunca pareceram à vontade

Sam Lowes acabaria mesmo na pole, replicando o domínio das sessões de treinos que foi uma constante, exceto pelo primeiro treino livre de todos, em que acabou segundo.

O inglês impôs-se depois também na qualificação, com o tempo final de 1:51.296 deixando Navarro o seu rival mais próximo a 216 milésimas e Remy Gardner, inspirado, em terceiro a 4 décimas de segundo.

O segundo piloto daqueles da Speed Up Fábio DiGiannantonio ficou em quarto a apenas 9 milésimas de Gardner, seguido de Marco Ramirez, Bastianini, Dixon, Garzo, Fernandez e do holandês Bendsneyder, com Luca Marini apenas fora do top 10 a 12 milésimas deste último.