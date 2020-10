Moto2, 2020, Teruel: Bendsneyder, Schrotter, Marini e Manzi passaram à Q2

O Holandês Bo Bensneyder dominou a primeira qualificação Q1 para passar à Q2 com o tempo de 1:51.933, impondo-se a Schrotter e a Luca Marini

O anterior líder do Campeonato da VR46, pela primeira vez, não tinha qualificado diretamente, e mesmo assim não foi capaz de liderar a sessão dos menos rápidos, acabando à frente de Manzi em terceiro…

Atrás ficaram, já fora da qualificação, Chantra, Syahrin, com Tetsuta Nagashima que já liderara o mundial mas tinha caído no último treino, dorido a acabar apenas 11º e Thomas Luthi uma sombra do que outrora foi, em 12º.