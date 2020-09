Moto2, 2020, San Marino: Bastianini bate Lowes à justa no TL2

Sam Lowes defendeu a sua liderança do TL1 ao longo da sessão 2 dos ataques ao tempo primeiro de Marini e Schrotter e depois de Fernández até mesmo dois minutos do final, mostrando a sua nova consistência nas Moto2, só para ser superado pelo tempo de 1.36.933 de Enia Bastianini, que bateu o do inglês da Marc VDS por 59 milésimas.

Com isto Bulega, em terceiro, foi relegado para a quarta posição, mesmo assim à frente de Marini, Di Giannantonio, Bezzecchi, Syahrin e Navarro, que deixaram Schrotter em 10º

Moto2 TL2, Top 10