Moto2, 2020, Portimão: Ramirez lidera TL1 no AIA

O Espanhol da American Racer acabou por liderar uma sessão que teve vários comandantes à medida que o traçado de tornava mais familiar

Com Sam Lowes obviamente ainda combalido pela sua grave queda da semana passada, o primeiro Treino Livre de Moto2, à descoberta do traçado do Algarve foi alternando em voltas rápidas entre pilotos como Fernández, DiGainnantonio, que disse adorar o traçado, Remy Gardner e finalmente ,Marcos Ramirez.

Enquanto o Australiano da Onexox permaneceu à frente por um longo período a meio do treino, seguido de Aron Canet, nos últimos minutos vieram para a frente Marini, DiGiannantonio e Ramirez, este último a fazer a volta rápida com 1:43.740 para acabar por liderar a sessão.

Moto2, TL1, Top 10