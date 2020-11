Moto2, 2020, Portimão, Q2: Sob a lei de Gardner

Remy Gardner fez a pole na Moto2 no Grande Prémio de Portugal em Portimão. O filho do campeão das 500cc ficou na frente de Marini, segundo, mas Bastianini, quarto, parte de boa posição para lutar pelo título.

O Q2 começou com um grande susto. Arón Canet caiu na mudança de nível da curva 8. No início Marini deu o tom, mas Lowes lançou um tremendo arremesso contra o italiano para estar num bom lugar na primeira metade da sessão. Bastianini estava na box, Marini queria apressar suas opções e ficou, novamente, na frente. Lowes decidiu ir para as boxes faltando dois minutos para o fim da sessão porque não suportava a dor no braço. Martin ficou em quinto lugar, enquanto Gardner surpreendeu e destronou o irmão de Rossi, Bastiannini fez duas voltas fortes e assinou o quarto lugar mas a pole ficou na posse do australiano.