Moto2, 2020, Portimão: Marini foi o mais rápido de Sexta feira

Marini e Lowes regressaram aonde tinham estado logo de início no TL2, para acabar os mais rápidos do dia em Portimão

Alguns pilotos da frente, ausentes do Top 10 na sessão da manhã, apareceram para brincar na sessão da tarde, com Marini a ir para o topo poucos minutos depois do começo da sessão, seguido de Lowes a duas décimas e Fernández e Canet de novo a brilhar no topo da pilha.

Surpreendente Somniak Chantra em sexto, à frente de DiGiannantonio, Vierge, e Bastianini de novo nos lugares da frente.

Com o decorrer da sessão Marini e Lowes permaneceram no comando mas Remy Gardner subiu para substituir Canet em quarto, enquanto Baldassarri melhorava também algumas posições, ao aparecer em sexto.

Luca Marini permanecia à frente graças a melhorar o seu tempo uns enormes 3/10 de segundo, mas mais uns minutos Lowes seria suplantado por Fernández e DiGiannantonio enquanto o vencedor da sessão matinal Marcos Ramirez chegava também a quinto e Garzo e Bezzecchi entravam também no top 10.

De facto, segundos depois, Garzo foi mesmo para a frente, mas a sete minutos do fim, pelo que as coisas iriam provavelmente alterar-se de novo.

Nos últimos cinco minutos, foram os homens fortes do Campeonato a ter uma palavra, ao voltar à carga e seria mesmo Marini a acabar à frente sobre Sam Lowes, o tempo do italiano de 1:42.941 uma nova marca em Portimão.