Moto2, 2020, Portimão: Dixon vai falhar Portimão após cirurgia

A operação do piloto da Petronas Sprinta Racing foi bem sucedida, mas a convalescença vai fazê-lo estar ausente do último Grande Prémio da temporada

Jake Dixon, que sofreu uma fratura no pulso direito no Grande Prémio da Europa, foi submetido a uma cirurgia na passada sexta-feira no Reino Unido.

O piloto da Petronas Sprinta Racing, que já perdeu o GP de Valência, não poderá participar na última prova de Moto2 da temporada de 2020, no domingo, em Portimão.

Na sexta-feira, 13 de Novembro, Jake Dixon foi submetido a uma cirurgia de duas horas com o Dr. Mike Hayton no Hospital Spire Manchester.

Exames médicos confirmaram que o resultado da queda foi uma grave lesão no pulso, com vários ossos partidos e danos na cartilagem.

Durante a cirurgia, os ligamentos foram reparados e ossos partidos protegidos com fios de arame. Os controlos pós-operatórios indicam que a cirurgia foi um sucesso.

O processo de recuperação pode agora começar para Dixon, com o piloto de Moto2 a conseguir iniciar exercício cardio ligeiro dentro de uma semana. Em meados de Dezembro, o piloto britânico deverá conseguir que os fios lhe sejam retirados do pulso.

Nesse momento, poderá iniciar o seu programa de fisioterapia.

“Tem sido um período difícil desde o meu acidente do TL2 em Valência, há duas semanas. Infelizmente, a lesão foi pior do que o esperado, por isso tivemos de ser submetidos a uma cirurgia. Quero agradecer ao Dr. Mike Hayton e à sua equipa pelo grande trabalho que fizeram na sexta-feira, e também à minha família, equipa e fãs pelo apoio que me deram na última semana.“

“É definitivamente a pior maneira de terminar o que foi um grande segundo ano em Moto2, mas tenho certeza que isso vai nos tornar mais fortes no próximo ano. É uma pena não poder participar na fase final da temporada porque estou ansioso por voltar a andar de moto. Vamos seguir o plano de reabilitação que o médico receitou para estar em forma o mais rápido possível”, disse Dixon.