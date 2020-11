Moto2, 2020, Portimão: Bezzecchi lidera passagem à Q2

A qualificação 1 de Moto 2 produziu imediatamente uma grande luta entre Schrotter, Martin e Bulega

Ao fim de uns minutos, as coisas evoluíram, com Simone Corsi a meter-se também ao barulho e Bezzecchi um distante nono, apesar de ser um dos pilotos com uma hipótese no campeonato.

A nove minutos do final Corsi saltava para segundo na MV Agusta e Schrotter vinha liderar com 1:43.370 mas logo a seguir Bulega iria suplantá-lo com o mesmo tempo.

Porém, nos bastidores estava Marco Bezzecchi a aguardar a sua oportunidade e Bendsneyder, que se despede das Moto2 este ano para ir para as SuperSport saltava para segundo, com o italiano da VR46 a ir pra frente com 1:43.032 à bandeira e nem um ataque tardio de Martin contrariaria a velocidade do Italiano, que passa à Q2 no topo da tabela.