Moto2, 2020, Misano: Pole para Marini em jogo perfeito das VR46

Os dois colegas da VR46 de Rossi jogaram mais uma forte cartada no treino de qualificação das Moto2 para se colocarem 1-2 na grelha

Com Marco Bezzecchi a instalar-se no comando muito cedo, seguido de Vierge, Bulega e Navarra, Marini mantinha o ritmo lá atrás em nono sem se cansar ou esforçar demais os pneus…

A cinco minutos do final, com Lowes também terceiro e Bastianini quarto, Marini carregou então para chegar à frente, e mesmo quando Xavi Vierge ainda fez um ataque ao tempo, só chegou a terceiro ficando a três décimas do tempo de 1:35.271, que deu a pole a Marini e o coloca numa posição forte para aumentar a sua liderança no campeonato amanhã

Moto2, Q2, Top 10