Moto2, 2020, Misano: Bastianini vence corrida interrompida por chuva

A primeira parte da Corrida de Moto2 foi interrompida logo no início à segunda volta quando Bastianini liderava sobre Marini e Vierge, pois começou a chover.

Quando os pilotos foram para a grelha uns minutos depois, com a pista quase a secar, começou a chover mais duramente, forçando nova interrupção para o regresso à pista com pneus de chuva.

No entanto, como tudo indicava que a pista iria secar de novo, a organização optou por esperar mais uns minutos e dar nova partida de 10 voltas com a pista seca, que foi liderada por Schrotter, logo suplantado por Bastianini, Bezzecchi e Lowes, que fazia a volta mais rápida em 1:36.195, de terceiro…

A três voltas do final, com Marini à carga a relegar Schrotter para 5º, Sam Lowes ainda tentava fechar o intervalo para os rápidos italianos à sua frente, mas Bastianini parecia ter as coisas controladas e acabaria por vencer, com Jake Dixon a ter uma boa corrida final para 6º, o seu melhor resultado até agora!

