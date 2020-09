Moto2, 2020, Misano: Bastianini inverte a ordem no TL1

O treino livre das Moto2 converteu-se, como esperado, num grande duelo entre os principais italianos Marini, Bezzecchi, Baldassarri e Bastianini, com a sessão liderada quase até ao fim por Marini e Bezzecchi, mas haveria surpresas à bandeira.

De facto, tudo mudou nos minutos finais, com Lowes, que andara muito perto em terceiro, seguido de Schrotter, a saltar para a frente, melhorando o tempo de Marini e seguido agora por Bulega, com Lüthi em quarto a seguir ao meio irmão de Rossi, e Bastianini nesta altura 9º à frente de Navarro.

A um minuto do final, porém, drama na tabela de tempos, com Bastianini a saltar para a frente com um tempo de 1:36.399, que melhoraria ainda para 1:36.262, com Lüthi a surpreender em segundo e, de repente, Marini relegado para sétimo por Garzo, com Nagashima e Canet a acabarem também no Top 10.

Incrivelmente a sessão foi ainda mais disputada que a MotoGP, com quatro décimas a separar todo o Top10.

Moto2, TL1, Top 10