Moto2, 2020, Misano: A aposta no talento da casa

Um lote rápido de italianos dominou a corrida de Moto2 da última vez. Agora, na mesma pista, vão tentar fazê-lo de novo, com a possível oposição de Lowes…

O GP de San Marino foi todo acerca de três homens em Moto2, e podemos estar prestes a fazer tudo de novo no mesmo local. Foi Luca Marini (Sky VR46) que ficou por cima da última vez para estender a sua liderança no Campeonato, e o italiano estará focado em fazê-lo novamente.

Marini mencionou, no entanto, várias vezes que, pela segunda vez numa pista esta temporada, pareceu manter o mesmo ritmo… mas aqueles à sua volta só ficam mais rápidos. Isso vai ser verdade novamente ou o número 10 poderá inverter a tendência? O colega de equipa Marco Bezzecchi foi o homem que duelou com ele no GP de San Marino, pelo que certamente estará a lutar pela inversão dos papéis na Emilia Romagna.

Enea Bastianini (Italtrans Racing) vai procurar virar completamente as posições do pódio. Ficou em terceiro lugar mas é uma pista que conhece bem e onde conseguiu a sua primeira vitória de Grande Prémio em Moto3. De volta à luta e pronto para mais, Bastianini é outra razão para esperar novamente ouvir o hino nacional italiano no domingo…

Tal como John McPhee (Petronas) arruinou a corrida italiana com a sua vitória em Moto3, também uma ameaça britânica poderia fazer o mesmo na corrida de Moto2 no GP da Emilia Romagna. Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) fez a pole para o GP de San Marino, mas partiu do Pitlane devido a uma penalidade anterior… e ainda conseguiu cortar a meta em oitavo. Onde é que esse ritmo o teria levado saído da primeira fila?

Outros como Xavi Vierge (Petronas Sprinta), Augusto Fernández (EG 0,0 Marc VDS), Tom Lüthi (Liqui Moly Intact GP), o seu colega de equipa Marcel Schrötter ou Fabio Di Giannantonio (Speed Up Beta Tools) esperam dar um passo em frente e entrar na luta…

Sam Lowes contra a Itália pode muito bem ser a história no Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, mas como sempre muita coisa pode acontecer em Moto2…