Moto2, 2020, Le Mans:Lowes impõe-se no Warm Up

Sam Lowes liderou com sucessivas voltas rápidas o Warm Up das Moto2, mostrando não se preocupar com as baixas temperaturas, mas sendo sempre seguido por Fernández como uma sombra.

O espanhol da KTM Red Bull, por sua vez, tinha atrás de si nos tempos Bezzecchi, Bastianini, Martin e Dixon, com o homem da Pole Joe Roberts em oitavo.

Esta ordem iria alterar-se ligeiramente no final, quando Lowes baixou o tempo para 1:36.859 para ficar à frente na Kalex da Marc VDS, deixando já Fernández a 0,669s.

Bastianini também veio para terceiro, com Lüthi a chegar a quinto atrás de Bezzecchi, e Roberts a melhorar para 7º, mostrando que, com Marini combalido, vai ser um candidato à vitória em França.