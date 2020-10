Moto2, 2020, Le Mans: Três quedas demais para Jorge Martin

Os dois pilotos da KTM Red Bull Ajo em Moto2 não estiveram propriamente em grande no Grande Prémio de França em Le Mans. Jorge Martin caiu cedo e Tetsuta Nagashima desiludiu com o 21º lugar.

Já nos treinos, Jorge Martin registou duas quedas violentas, em que a sua máquina ficou gravemente danificada após ser cuspido a alta velocidade.

O espanhol de 22 anos, que teve de faltar a duas corridas por ter testado positivo ao coronavírus, cometeu outro erro na corridae voltou a cair.

Projetado quando seguia em sexto lugar, aterrou violentamente depois de um highside que o viu escorregar longos metros ao longo da pista.

“Por um lado, posso estar satisfeito com o meu ritmo, mas por outro lado, três quedas num fim de semana são simplesmente demais”, observou Martin. “Agora tenho que sair desta corrida e concentrar-me nas tarefas que temos pela frente.”

Tetsuta Nagashima também terminou em 21º lugar sem pontos no Grande Prémio de França.

Depois da vitória surpresa na estreia na temporada no Qatar e do segundo lugar no Grande Prémio de Espanha, em Jerez, a curva de forma do japonês de 28 anos está definitivamente a apontar para baixo. Começando com a liderança temporária do Mundial, é agora apenas sexto na classificação intermédia.

“Neste momento estou a passar por uma fase difícil”, diz Nagashima. “Desde o Qatar, sei que posso ganhar uma corrida a qualquer momento. Agora tenho que carregar no botão de reset e voltar à minha forma do início da temporada. Vou voltar a trabalhar arduamente em Aragón para garantir que a minha equipa e os meus adeptos não voltem a ficar desiludidos.”