Moto3, 2020, Le Mans: Pole disputadíssima sorri a Jaume Masía

Numa qualificação muito disputada, os líderes sucederam-se nos últimos minutos, mas seria Jaume Masia a conseguir a pole sobre Arenas e Fernández

Dos qualificados para a Q2, Kaito Toba da KTM Red Bull começou por ter uma queda logo no início da sessão, prejudicando as suas aspirações a um bom lugar na grelha com Raúl Fernández, Darryn Binder e o inevitável Arenas a disputarem a primazia da sessão.

Sasaki atacava para chegar a terceiro no momento em que Binder também ia para segundo, mas a meio da sessão, todos vieram para a box de certo para ulti mar o ataque aos tempos, enquanto Foggia e Rodrigo permaneciam em Pista muito rápidos, Rodrigo saltando para 9º.

Com o regresso à pista dos mais rápidos seria Foggia a saltar paro segundo a seguir e Vietti para quarto, com Arenas baixando para sexto nos últimos cinco minutos, quando Raul Fernández saiu para o último ataque aos tempos.

Arbolino teve uma volta cancelada por bandeiras amarelas, quando nos últimos três minutos Vietti saltou para segundo, mas um 1:42.349 de Fernandes faliza-o o mais rápido enquanto Romano Fenati atacava na Husqvarna e ia para a pole, mas logo de seguida Arenas suplantou-o com um 1:42.143 enquanto uma queda na parte trás do circuito afastava Migno e Yamanaka, quando este caiu e Migno saltou por cima da moto do japonês, caindo aparatosamente a seguir.

Nos últimos segundos Raul Fernandes atacou de novo para fazer a pole, seguido de Arenas, mas logo depois, Jaume Masía foi ainda melhor, baixando para um 1:41.816 na altura perfeita com a bandeira a terminar a sessão.