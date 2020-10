Moto2, 2020, Le Mans: Dixon acaba a liderar Treino Livre 2

Com a pista limpa de detritos, a segunda metade do treino de Moto2 retomou com a liderança inicial de Marcel Schrotter seguido de Jake Dixon e Chantra

Logo a seguir, Jorge Martin começou a aparecer também no Top 4, ao mesmo tempo que o muito combalido Luca Marini era transportado para o centro médico para observação.

Parecia inicialmente que o meio-irmão de Rossi não tinha nada de grave mas suspeita-se de uma fratura do maléolo no tornozelo direito.

Com Xavi Vierge a chegar à frente a seguir, seria Lowes a liderar a partir daí, seguindo-se um período em que os pilotos foram às boxes para pneus e Martin permanecia o terceiro mais rápido a seguir a Lowes e Vierge.

O inglês deteve o comando longos minutos na sua terceira saída, até que um ataque aos tempos de Marcelo Schrotter a 8 minutos da final o colocou à frente mas as tentativas de Jorge Martin para fazer o mesmo foram bem sucedidas alguns minutos depois e o espanhol da KTM passou a liderar com um tempo de 1:38 266.

Nos últimos segundos, Schrotter viria a cair nos Esses de Garage Vert e Dixon acabou por liderar a sessão, mostrando com o seu tempo de 1:37.713 que não é rápido só no molhado. Martin, no entanto, é o mais rápido no agregado.

