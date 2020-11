Moto2, 2020, Europa: Q2 – Vierge bate Lowes na luta pela pole

Nos derradeiros minutos que iriam definir a grelha de partida da categoria intermédia, Sam Lowes faz um tempo-canhão, prontamente imitado pelo francês Vierge que leva a melhor ao britânico.

A duvida para o Q2 era colocar ou não os slick. Desde o início foram colocados por Gardner ou Lowes. Não hesitaram, e continuaram. Por outro lado, Bastianini, que começou com os pneus de chuva.

A pista estava lentamente a livrar-se da água, o que fez com que os tempos caíssem. Vierge estava a brilhar ao vir primeiro, mas ainda havia um mundo. De facto, Lowes fá-lo-ia descer num segundo numa só volta. Roberts, Bezzecchi… e especialmente Lowes estavam a elevar a fasquia. Vierge tentou e aproximou-se do inglês, mas Sam voou novamente e tornou tudo muito difícil para todos. Bastianini estava a fazer uma poupança impossível. Ele estava no chão e levantou-se. Espantoso. Como era de esperar, tudo foi decidido na viragem final. Roberts conseguiu vencer Lowes, mas Vierge colocou-o em risco e apesar da sua lesão de Le Mans, com fracturas em ambos os pés, ele levou o terceiro pólo da sua vida. Excelente.

A 4 minutos do final Sam Lowes tinha alcançado o melhor tempo, mas foi prontamente batido por Joe Roberts que também perdia a liderança da sessão para Marco Bezzechi. Lowes contra-atacava e estabelecia de novo o melhor tempo em 1’39,790 – um tempo-canhão. Xavi Vierge subia a segundo, a escassos 0,325s do britânico, na segunda posição mas com Roberts e Remy Gardner muito próximos.

Lowes baixava de novo o tempo de líder e o francês Vierge responde, colocando o cronómetro em 1’38,936, com Roberts e Lowes a duas décimas. O tempo de Vierge não é mais batido.