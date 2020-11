Moto2, 2020, Europa: Navarro lidera TL3

As condições traiçoeiras caíram que nem uma luva a Marcel Schrotter, que foi liderando o treino livre 3 primeiro sobre Lüthi e Syahrin, depois sobre Baldassarri, com o seu tempo rápido de 1:47.700 feito muito cedo na sessão provando-se muito difícil de igualar

Kasma Daniel, que terá que cumprir uma penalidade por causar um acidente na ronda anterior, subiu para segundo a seis minutos do final, quando Navarro era também já terceiro, e logo a seguir o piloto da Speed Up viria mesmo para a frente, melhorando finalmente em quase meio segundo o tempo do Alemão Schrotter, enquanto o suíço Lüthi se chegava de novo a segundo.

A seguir Navarro melhoraria mesmo para 1:46.668 para terminar a sessão à frente sobre Manzi e Biesekerski, o polaco a surpreender com o terceiro tempo, certamente algo para contar em casa para o recém-chegado ao Mundial…

Moto2, TL3, Top 10