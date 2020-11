Moto2, 2020, Europa: Lüthi volta ao comando no TL1 molhado

O Suíço, muito apagado mas últimas provas, voltou à frente mostrando-se perfeitamente à vontade nas condições chuvosas do Ricardo Tormo

A permanência da chuva em Valência revelou resultados estranhos no primeiro treino de Moto2, com Thomas Lüthi a superar o pelotão ao fim de uma luta ao longo da sessão com Hector Garzo e Aron Canet.

Na sessão molhada, outros em destaque foram Syahrin, que ficou em quarto à frente de Bezzecchi e Lowes, com Roberts a aguentar o Top 10 até dois minutos do final, só para ser substituído pela chegada de Simone Corsi em 9º no final, quando o 1:48.975 de Luthi colocou o Suiço no comando do Treino.

Moto2, TL1, Top 10