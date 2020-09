Moto2, 2020: Canet, que faz 21 anos hoje, foi operado em Valência

O atual sétimo no campeonato do mundo de Moto2, Aron Canet, foi operado ao antebraço direito, em Valência, na terça-feira.

O Espanhol de 21 anos feitos hoje mesmo, tem estado a lutar com síndrome do túnel do carpo

Uma síndrome de compressão muscular, que dá muitas durante esforços como os feitos nas travagens no limite, clinicamente falando chamado “síndrome do túnel do carpo“, já forçou muitos pilotos de motociclismo a fazerem cirurgias: no ano passado, o talento da Yamaha Petronas, Fabio Quartararo, por exemplo, e este ano Marcel Schrötter e Cal Crutchlow também foram operados ao antebraço direito.

Agora, Aron Canet junta-se ao rol de afetados, já que o espanhol de 21 anos também sofria de síndrome do túnel do carpo, que é causada pelo aumento da pressão no tecido muscular. Isto leva a um fluxo sanguíneo mais pobre para os músculos, que se expressa em dores ou sensação de dormência.

Para Canet, as preocupações começaram antes do início da temporada, como informa a sua equipa Aspar Gaviota. “Tenho tido problemas desde a pré-época”, diz o atual 7º classificado das Moto2.

“O médico ficou surpreendido com a minha condição, não conseguiu sequer perceber como é que eu podia conduzir”, revela.

Canet quer atacar novamente na próxima corrida em Le Mans, que se realiza no fim de semana de 11 de Outubro. “Espero estar 100% apto para as próximas corridas”, diz o piloto da equipa Aspar, a quem desejamos melhora e… parabéns!