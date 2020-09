Moto2, 2020, Barcelona: Pole para Marini

Depois de dominar os treinos livres de Moto2 com 3 de 3, Sam Lowes salvou um lugar na primeira fila da grelha, sendo batido na qualificação apenas por Luca Marini e Jorge Navarro

Marini fez a pole com 1:43.355 e Jorge Navarro foi uma surpresa na Speed Up ao ficar a 181 milésimas do meio irmão de Valentino Rossi.

Igualmente a surpreender a seguir, Fábio DiGiannantonio ficou em 4º à frente de Jake Dixon na Kalex da Petronas, que com o seu quinto adicionou ao sucesso de um dia em cheio para a equipa malaia.

A seguir, em sexto, ficou Bezzecchi, à frente de Roberts e Ramirez, Vierge e Gardner, que terá que cumprir uma penalidade de duas filas na grelha e passa assim de 10º a 16º…..