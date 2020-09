Moto2, 2020, Barcelona: Lowes lidera primeiro livre

Não houve quartel nas Moto2 desde os primeiros segundos do treino livre 1, que acabou com liderança de Sam Lowes

Com Marini a ir para a frente na fase inicial, mas a disputar a liderança com Bo Bendsneyder, o holandês também apareceu à frente pouco depois, com Schrotter muito perto…

A meio do treino era já mesmo Marcel Schrotter à frente seguido de Fernández, Garzo e Bezzecchi, e do regressado Jorge Martin, a aparecer também em 9º.

Porém, no final, uma volta canhão de 1:44.122 de Sam Lowes pôs tudo em pratos limpos, o inglês da Marc VDS batendo Marini por duas décimas e Nagashima para terceiro por meio segundo…