Moto2, 2020, Aragón: Warm-up – Lowes magistral no ‘aquecimento’

O britânico esteve imparável esta manhã, sempre com registos muito rápidos nos 20 m. do Warm-up.

Marco Bezzecchi bem tentou e, conseguia, bater sempre as melhores voltas de Sam Lowes, mas este prontamente recuperava o melhor tempo. Luca Marini continuava uma sombra de si mesmo, Navarro saltava para segundo e Fabio Di Giantonnio caia nos instantes finais, sem consequência. Lorenzo Dalla Porta também caia com a moto da Italtrans… instantes finais complicados – menos para Lowes, autor do registo de 1’52.687 com a bem preparada Kalex da Marc VDS.

Marco Bezzecchi, 4º no Warm-up de Moto2 em Aragão

Top 10, Moto2, Warm-Up