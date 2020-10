Moto2, 2020, Aragón: TL3 – Giannantonio o mais rápido, Lowes cai…

Pouca história numa terceira sessão de treinos livres dominada a início por Sam Lowes, mas o britânico não evita uma queda quando tentava bater o melhor tempo de Fabio Di Giannantonio.

Durante os primeiros 30 minutos da sessão, o britânico Lowes esteve imperturbável, perante uma verdadeira legião de italianos, encabeçados por Marco Bezzecchi. Luca Marini, ainda a contas com a lesão contraída há uma semana em França, não ia além do 11º lugar depois de muito tempo na cauda dos tempos.

Já perto do final da sessão tudo vai muda. O australiano Remy Gardner sobe a segundo com a Speed-Up, seguido por Augusto Fernandez e a liderança da sessão também se altera. Fabio Di Giannantonio instala-se como o mais rápido e Sam Lowes na tentativa de recuperar o primeiro lugar não evita uma queda a 3 minutos do final. A Curva 2 de Aragón continua a fazer vitimas.

Top 10, TL3, Aragón