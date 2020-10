Moto2, 2020, Aragón: Q2 – Pole e recorde do circuito para Lowes

Sam Lowes colocou pneus novos, fez a pole, e ainda estabeleceu a melhor volta de sempre da categoria Moto2 em Aragón. O britânico da cilindrava assim um grupo de velozes italianos liderados por Bezzecchi.

No Q2, foi Fabio Di Giannantonio quem começou por assumir a primeira posição à frente de Martin e Sam Lowes com 1,52,364 min, mas logo Marcos Ramirez e Jake Dixon assumiram a liderança. Este último, foi o primeiro piloto da Moto2 a quebrar a marca de 1’52 em Aragão. No entanto, não teve muito tempo para respirar nessa posição porque Di Giannantonio logo baixou o tempo da melhor volta para 1’51.870 min.

Seria depois Marco Bezzecchi a estabelecer um bom registo no Q2 com 1’51.799 min., mas o melhor estava para vir!

Sempre numa posição de expectativa Sam Lowes iria estabelecer um novo recorde no Motorland de Aragón e a pole com o registo de 1’51.651 min. partindo na corrida de amanhã da primeira fila com Bezzecchi e Di Giannantonio ao seu lado.

“Achei que seria possível chegar ao min. ’51. Usei novos pneus que estavam a resultar na perfeição para uma volta muito rápida e foi o que fiz”, disse no final o piloto britânico da Marc VDS.