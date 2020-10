Moto2, 2020, Aragón: Lowes pode manter o ritmo em MotorLand?

O britânico ganhou pela primeira vez desde 2016, quando o fez em… Aragón. E agora está a apenas 22 pontos de Marini…

Desde que a temporada recomeçou em Jerez, temos visto uma invasão italiana na classe de Moto2. E, apesar de uma corrida mais difícil da última vez, Luca Marini (Sky VR46) continua no topo da classificação, com Enea Bastianini (Italtrans Racing) agora a apenas 15 pontos e Marco Bezzecchi (Sky VR46) apenas mais cinco abaixo.

Mas o homem com o ímpeto vencedor da última vez, Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS), chega agora a um local que o tratou bem e tenciona continuar a sua recuperação.

Houve desgosto para Jake Dixon (Petronas Sprinta) que ajudou à vitória de Lowes em França, ao cair no final da corrida, mas isso não é a história toda. Lowes já vinha num momento de forma, subiu a três pódios consecutivos pela primeira vez desde 2016, e um deles foi uma vitória pela primeira vez desde o mesmo ano, quando o fez, apropriadamente, em MotorLand.

É o único piloto da grelha a ter ganho aqui nas Moto2, bem como um dos únicos quatro que já subiu ao pódio, para além dessa vitória. Tudo isso, mais uma diferença agora muito reduzida de 22 pontos para o topo do Campeonato, faz leitura sinistra para os seus rivais.

O que pode o trio italiano à frente do britânico fazer para ripostar? Marini, certamente, espera sentir menos alguns efeitos da sua queda monstruosa em Le Mans, que o deixou de pé atrás no dia da corrida, e Bastianini com um fim de semana mais discreto em França, mas ainda tendo ganho algum terreno, vai querer cortar ainda mais a sua diferença para o topo.

Bezzecchi foi o único dos três primeiros classificados do Campeonato a lutar pelo pódio em Le Mans, no entanto, e está no seu próprio ritmo, igualando a contagem de pódios tanto de Marini como de Bastianini em 2020 com o seu terceiro lugar.

Em quinto lugar, por sua vez, espreita Jorge Martin (KTM Red Bull Ajo). Tem sido um regresso difícil desde que foi obrigado a ficar de fora de algumas corridas, mas o espanhol vai estar em casa e disse antes de Le Mans que não tem nada a perder, com um lugar no MotoGP de 2021 já assegurado.

Agora muito longe do topo da classificação também, ele está a lutar pela vitória todos os fins de semana para não ser riscado.

Joe Roberts (Tennor American Racing) perdeu no arranque da pole em França, mas do fundo da grelha estava a passar pelos rivais como se estivessem parados. Voltou à sexta posição, e vai ter algo a provar em Aragón.

Remy Gardner (Onexox SAG Team) pode voltar a ser uma ameaça, pois impressionou com a sua velocidade em França e subiu também ao segundo pódio, e Augusto Fernández (EG 0,0 Marc VDS) esteve na batalha pelo pódio até tarde também.

Depois, França foi um ponto de viragem para Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40), outro dos poucos pilotos que já esteve no pódio em MotorLand em Moto2 e Dixon, que estava em fogo em França antes do acidente terá de ser levado em conta…

Jorge Navarro (HDR Heidrun Speed Up) também subiu ao pódio em Aragón e vai querer recuperar depois de Misano e Barcelona terem sido uma chave na reviravolta da sorte para a Speed Up, e está a correr em casa.

O colega de equipa Fabio Di Giannantonio foi sétimo em Le Mans, apesar de ter atravessado também a barreira da dor, pelo que com mais alguns dias para descansar vai querer seguir em frente…

Técnico, único e pronto para dois fins de semana de corrida seguidos, MotorLand recebe as Moto2 de volta com Lowes um homem numa missão. Poderá o britânico ganhar dois GPs seguidos? Ou a concorrência vai contra-atacar?