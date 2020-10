Moto2, 2020, Aragón: Lowes lidera TL1 com Marini 4º

O Inglês da Marc VDS liderou toda a sessão, com DiGiannantonio, Schrotter e Fernández os desafios mais próximos

Sam Lowes liderou praticamente toda a sessão de TL1 das Moto2, inicialmente seguido de Di Giannantonio, Fernández e Martin, com Dixon a chegar a 4º a dada akltura, só para acabar 6º atrás de Navarro.

No último quarto de hora Marcel Schrotter era o segundo mais rápido, a 52 milésimas do inglês, e mesmo à bandeira Luca Marini saltou para quarto, obviamente disposto a defender a sua liderança no Campeonato…

Moto2, TL1, Top 10