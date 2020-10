Moto2, 2020, Aragón: Cardelus substitui Canet na Aspar

Era óbvio, após a sua queda no Warm Up no GP de França e subsequente operação a um dedo, que Aron Canet perderia o GP de Aragão. O espanhol de 21 anos, Xavi Cardelus vai substituí-lo em Aragón, segundo a equipa Aspar.

Os pneus frios tornaram-se um desastre para Aron Canet no aquecimento de Moto2 no Circuito Bugatti em Le Mans: o espanhol perdeu o controlo da sua moto e quase se receou a perda do dedo mindinho da mão esquerda muito maltratado após a queda.

Felizmente, as consequências do acidente não foram tão más: Um fratura exposta e luxação das articulações interfalangiais foram o diagnóstico .

Em Barcelona, o Dr. Xavier Mir teve de amputar a última falange do dedo mindinho, mas o dedo em si pode ser salvo. Embora o procedimento tenha corrido bem, Canet não poderá participar no GP de Aragón desta semana.

O espanhol de 21 anos, que só foi autorizado a sair do hospital 48 horas depois do procedimento, será assim substituído por Xavi Cardelus.

O jovem de 21 anos, natural de Andorra, já conseguiu um pódio em Aragón, no Campeonato da Europa de Moto2 no CEV. Isso também lhe dá confiança para a visita ao Campeonato do Mundo desta semana:

“Estou feliz por ter mais uma oportunidade com a equipa, e também por ser em Aragón, onde consegui conquistar o terceiro lugar no Campeonato da Europa de Moto2.” O facto de ter conseguido este triunfo com a Kalex equipada com motor Honda e agora ter de dar gás numa Speed Up com motor Triumph não preocupa Cardelus. “Desta vez vou sair noutra moto, mas confio que a adaptação à máquina, em termos de aceleração será fácil. Quero mostrar agora o que não consegui fazer no ano passado, mas estamos a competir sem pressão”, disse o piloto de substituição, que não conseguiu pontuar no Campeonato do Mundo de Moto2 do ano passado