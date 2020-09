Moto 3, Corrida, Misano: Fenati para desgosto de Rossi

Uma corrida louca, em que ninguém ousaria um prognóstico, em grande parte liderada por Celestino Vietti mas que teve como vencedor o experiente Romano Fenati… para desgosto de Valentino Rossi!

Com 23 voltas pela frente, assim que se apaga o semáforo Tony Arbolino faz o ‘holeshot’. Surpreende Raul Fernandez no arranque, que rapidamente recupera o primeiro lugar a seguir à Curva 1. Albert Arenas, Tony Arbolino, Romano Fenati e Celestino Vietti estão atrás. Muitos atrasados estão Daren Binder, 13º e John McPhee, 16º.

A primeira volta completa-se com o pelotão compacto sobre a meta. O líder Fernandez não consegue abrir uma vantagem e tem toda a pressão sobre si. Arenas espreita a oportunidade, coloca-se ao lado de Fernandez e, poucas curvas mais a frente consegue passar a líder da corrida, seguido por Arbolino. Fernandez desce a terceiro, posição que rapidamente vai perder para Celestino Vietti.

Na 7ª volta Vietti desaloja do primeiro lugar Arenas mas também não consegue destacar-se do pelotão, que segue compacto, agora liderado pelo piloto da SKY VR 46. Arenas e Jaume Masia são a sombra do italiano. Mais atrás, Binder já subiu a oitavo na classificação e McPhee a décimo primeiro.

A 8 voltas do final Vietti segue líder , mas Masia, Gabriel Rodrigo e Arenas estão na sua sombra. Um corrida empolgante onde nenhum líder se consegue distanciar, com trocas constantes dessa posição. É a vez de Jaume Masia experimentar o lugar de líder, mas por poucos segundos uma vez que o jovem piloto da SKY VR46 rapidamente recupera o primeiro lugar. No paddock Valentino Rossi sorri ao ver o seu ‘protegido’ brilhar na corrida, mas… nada está definido!

A 5 voltas do final Binder cai na Curva 1 e Romano Fenati sobe a segundo com a Husqvarna oficial. Ogura sobre a terceiro, posição que daria a liderança do campeonato ao japonês; Vietti começa a sentir a pressão de Masia. A 4 voltas do final nada está decidido: Arenas sobe a terceiro, posição que permitiria ao espanhol liderar a clasificação do campeonato de Moto 3, mas decide ir mais além e a 2 voltas do final sobe a líder.

A última volta é de loucos e uma lotaria absoluta. Romano Fenati (Husqvarna) sobe a primeiro e vence a corrida na frente de Celestino Vietti (KTM) e Ai Ogura (Honda), para um pódio repartido entre diferentes equipas e construtores.