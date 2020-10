Moto 3, 2020, Teruel: “Slow Riding” resultará em fortes penalizações

Nada menos que 28 dos 30 pilotos regulares da Moto3 já foram punidos este ano por “andar devagar” na linha ideal. Alguns até quatro vezes. É por isso que as penalidades são apertadas, podendo ir até à expulsão da corrida…

Há uma semana, após a qualificação da Moto3, não menos que 18 penalidades foram impostas a pilotos – por dirigir em linha lenta na linha ideal. Os pilotos costumam esperar por uma sombra de vento rápido, que, claro, traz enormes vantagens com as motos de 55 cv de 250 cc em pistas como Aragão com a reta de 968 metros de comprimento.

Porém, as sentenças não surtiram efeito e o número de infrações não diminuiu há anos. Razão pela qual as equipas de Moto3 receberam um e-mail da Direção de Corrida com uma lista de medidas mais duras contra violações de regras.

Os Comissários puniram principalmente a “lentidão” dos pilotos em diferentes pontos do circuito de Aragão, o que obrigará o infratores a terem que fazer apenas uma parte dos treinos livres no próximo Grande Prémio: por exemplo, 15 minutos no TL1 ou TL3, dependendo da frequência da infração. Aqueles que infringirem a regras repetidamente também poderão ser penalizados com uma Long Lap na corrida.

A Direção de Corrida questiona-se porque motivo equipas e pilotos não cumprem os regulamentos e por que situações perigosas são repetidamente conjuradas pela “pilotagem lenta” na linha ideal.

Até agora, em 2020, nada menos que 28 pilotos (de 30!) infringiram as regras – às vezes até quatro vezes. Como as sanções anteriores não funcionaram como esperado, uma série de medidas mais rigorosas foram introduzidas a partir do Grande Prémio de Teruel e que se estendem até à última prova de 2020 em Portimão.

As penalidades futuras por “Slow Riding”:

Long Lap – com passagem em troço alternativo

Long Lap dupla –

Partida do pit lane e Long Lap

Infração a circular no pit lane – Desqualificação imediata