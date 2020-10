Espanha declara o estado de emergência – E o MotoGP em Valência?

A segunda vaga da COVID-19 está actualmente em alta em Espanha, razão pela qual o país declarou o estado de emergência nacional para ajudar a travar a propagação do vírus. O governo espanhol concluiu que este estado de emergência durará 15 dias, o que nos leva a uma pergunta – Será a ronda do MotoGP em Valência afetada por esta situação daqui a duas semanas?

Com três rondas restantes no campeonato de MotoGP de 2020, as equipas e pilotos estão a preparar-se para três provas consecutivas, e as duas primeiras rondas terão lugar no Circuito Ricardo Tormo em Valência. Não temos a certeza absoluta da influência que a Dorna tem, mas o estado de emergência dará às regiões poder para limitar os movimentos de entrada e saída dos seus respetivos territórios.

A partir de ontem, está actualmente em vigor um recolher obrigatório das 23h00 às 6h00 e se a situação não melhorar nas próximas semanas, o governo espanhol irá muito provavelmente prolongar o seu estado de emergência até seis meses.

O GP de Aragão de ontem correu sem quaisquer complicações da COVID-19 (com excepção de Valentino Rossi, incapaz de competir depois de testar positivo há duas semanas) que viu Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) levar para casa a sua segunda vitória de sempre na primeira classe.

Mais actualizações serão publicadas em breve pela Dorna sobre a situação em Espanha. A partir de agora, Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) lidera o campeonato, seguido de Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) e Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha MotoGP). Fique atento a mais actualizações.