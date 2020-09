Dixit, MotoGP, Misano: O que eles disseram

Viñales, Mir e Esparagaró deram as suas opiniões sobre o que aconteceu numa corrida, onde a escolha de pneus foi factor determinante para o resultado final.

Maverick Viñales (Yamaha), 1º

“Senti que a moto não estava muito bem na sexta-feira, o que foi bom para melhorá-la. Consegui a pole e estou muito satisfeito com esta vitória. Na corrida, ao início tive que andar quase como um louco porque sabia que que tinha o Pecco atrás de mim. Depois de ele me passar tentei nunca perder contacto com ele. Confesso que fiquei surpreso com o bom comportamento do pneu dianteiro, e quando vi o Pecco cair na Curva 6 tentei manter-me ao máximo calmo. Sei que não vou vencer todas as corridas, o importante será pontuar sempre entre os primeiros entretodas as corridas. Por agora, ainda não penso muito em Barcelona. Foi muito bom quero desfrutar desta vitória e tentar repetir este resultado junto com os meus fãs em Barcelona”.

Juan Mir (Suzuki), 2º

“Os treinos e qualificação foram complicados para nós, foi uma momento dificil e hoje na grelha de partida não sabia muito bem o que ia acontecer, e assim e este segundo lugar foi uma grande surpresa para mim. Espero conseguir uma melhor qualificação em Barcelona, pelo menos como na Áustria. No campeonato não estou iludido por me ter aproximado dos três primeiros, temos que nos focar nos pontos positivos nas próximas corridas e tudo está ainda muito por definir. Neste ano, com diferentes pneus, nunca sabemos o que pode acontecer. Estou muito feliz com este resultado.”

Pol Espargaró (KTM), 3º

“Dei 100% durante toda a corrida. Arrisquei um pouco ao início, depois senti que estava muito distante dos dois primeiros, mas conseguir reduzir essa distância no final e por isso estou muito feliz com este resultado. Depois do Warm-up não estava muito confiante com o pneu traseiro macio, sabia que ia ter aderência nas primeiras 15 voltas, mas depois tchau, finish! Assim tive que dar o meu melhor e quando o Mir me passou tinha o pneu completamente no fim. Por tudo isto, este pódio foi mais que uma vitória na Áustria.”